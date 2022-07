Nema planskih isključenja struje za praznike

Podgorica, (MINA) – Planska isključenja električne energije nijesu predviđena tokom predstojećeg praznika – Dana državnosti, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS).

Iz CEDIS-a su kazali da su sjutra i u četvrtak u svim djelovima CEDIS-a obezbijeđeni neophodni uslovi za stabilno funkcionisanje elektroenergetskog sistema.

„U dane praznika nijesu predviđena planska isključenja električne energije, a u slučaju vanrednih okolnosti biće angažovane dodatne ekipe“, navodi se u saopštenju.

Eventualni prekid napajanja i kvar na distributivnoj mreži, za vrijeme praznika, građani mogu da prijave na dežurne brojeve telefona.

