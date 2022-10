Nefunkcionalnost ozbiljno ugrožava evropsku budućnost države

Podgorica, (MINA) – Nefunkcionalnost ozbiljno ugrožava evropsku budućnost Crne Gore, poručio je crnogorski predsjednik Milo Đukanović, navodeći da su izbori jedini put izlaska iz krize.

Đukanović je na Tviteru /Twitter/ objavio da se danas sastao sa specijalnim predstavnikom Evropske unije Miroslavom Lajčakom.

Kako je rekao, to je bio otvoren razgovor o aktuelnim unutrašnjim i regionalnim pitanjima.

Đukanović je naveo da je visok stepen zabrinutosti dinamikom razvoja stanja u Crnoj Gori.

“Nefunkcionalnost ozbiljno ugrožava evropsku budućnost zemlje. Jasno prepoznati faktori rizika. Crna Gora nema vremena za eskperimente”, rekao je Đukanović.

On je istakao da su izbori jedini put izlaska iz krize.

