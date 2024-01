Nastavak podrške Crne Gore Ukrajini

Podgorica, (MINA) – Vlada i Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) opredijeljeni su da se nastavi sa svim mehanizmima pomoći državljanima Ukrajine, koji su u Crnoj Gori pronašli spas od ratnog sukoba, poručio je resorni ministar Danilo Šaranović.

Iz MUP-a je saopšteno da se Šaranović sastao sa ambasadorom Ukrajine u Crnoj Gori Olehom Herasimenkom.

Šaranović i Herasimenko su ocijenili da dvije države imaju odlične odnose i da Ukrajina podržava Crnu Goru na putu evropskih integracija, kroz nikada konkretnije rezultate i napore Vlade da se taj proces ubrza.

Iz MUP-a su kazali da je na sastanku konstatovana odlična i konstruktivna saradnja sa tim resorom.

„Crna Gora je otvorila vrata za ukrajinski narod, čemu svjedoči i činjenica da je prva zemlja van Evropske unije koja je donijela odluku kojom se omogućava privremena zaštita licima iz Ukrajine, kao i olakšan ulaz u zemlju iz humanitarnih razloga“, rekao je Šaranović.

On je istakao da se odluka o privremenoj zaštiti državljana Ukrajine u Crnoj Gori u kontinuitetu primjenjuje od 2022. i da važi do marta ove godine.

“Vlada i Ministarstvo kojim rukovodim opredijeljeni su da se nastavi sa svim mehanizmima pomoći državljanima Ukrajine koji su u našoj zemlji pronašli spas od ratnog sukoba, i uvjeren sam da će se naša odlična saradnja u tom kontekstu nastaviti”, poručio je Šaranović.

Herasimenko je istakao da je ta zemlja zahvalna Crnoj Gori na svemu što je do sada uradila kako bi pomogla njenim državljanima.

„Naši građani pronašli su sklonište u vašoj zemlji nakon agresije Rusije na Ukrajinu. Zahvalni smo na gostoprimstvu i svemu što ste uradili za nas“, naveo je Herasimenko.

On je dodao da su se mnogi u proteklom vremenu vratili svojim domovima, noseći iz Crne Gore najbolje utiske.

„Nastavljamo dobru saradnju sa MUP-om“, kazao je Herasimenko.

Iz MUP-a su podsjetili da je Vlada formirala međuresorno Koordinaciono tijelo, kojim rukovodi taj resor, sa ciljem praćenja primjene Odluke o privremenoj zaštiti državljana Ukrajine, u skladu sa Zakonom o međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca.

Kako su naveli iz tog Vladinog resora, od 24. februara 2022. do 25. decembra prošle godine u Crnu Goru je ušlo 186.128 osoba iz Ukrajine, a napustile su je 185.054.

„Od početka primjene Odluke o privremenoj zaštiti do 25. decembra prošle godine podnijeta su 10.254 zahtjeva za privremenu zaštitu, odobreno 9.820, od čega je 4.298 zahtjeva za produženje privremene zaštite“, kaže se u saopštenju.

