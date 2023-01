Narednih dana obilne padavine i jak južni vjetar

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori se od sjutra do subote očekuje uticaj serije ciklona, što će usloviti obilnu količinu kiše, saopšteno je iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju (ZHMS).

Iz ZHMS su kazali da se posebno obilna količina kiše očekuje u centralnim i južnim predjelima i prema sjeveru i sjeveroistoku.

Kako su naveli, posebno jaka kiša i vrlo jak južni vjetar očekuju se u utorak i srijedu.

Iz ZHMS su rekli da će se u planinama smjenjivati kiša, susnježica i snijeg, i da se u petak i subotu očekuje zahlađenje, pa će kiša preći u snijeg.

„Zbog uticaja ciklona i jakog južnog-jugozapadnog strujanja vazduha, u južnom Jadranu, očekuje se značajno podizanje nivoa mora, jaki talasi, uzburkano more i lokalni problemi sa vodom duž obale“, kaže se u saopštenju.

Iz ZHMS naveli su da su zbog očekivane meteorološke situacije mogući određeni problemi na terenu.

„Zbog intenzivne kiše i naglog priliva obilne količine vode, u centralnim i južnim predjelima i na sjeveroistoku, potencijalno su mogući bujični problemi, prvenstveno na bujičnim tokovima, u urbanim sredinama“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su na saobraćajnicama i potencijalno ranjivim mjestima moguća lokalna klizišta ili odroni, posebno gdje su vršeni ozbiljni građevinski zahvati i gdje je narušena prirodna povezanost tla.

„Ova meteorološka situacija potencijalno može da utiče na normalno funkcionisanje infrastrukturnih sistema“, rekli su iz Zavoda.

