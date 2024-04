Najvažnije informacije o radu konzilijuma dostupne na sajtu KCCG

Podgorica, (MINA) – Najvažnije informacije o radu konzilijuma koji se održavaju u Kliničkom centru (KCCG) dostupne su na zvaničnom veb-sajtu te zdravstvene ustanove – www.kccg.me.

U KCCG se, kako su naveli iz te zdravstvene ustanove, održavaju opšti specijalistički, supspecijalistički i multidisciplinarni konzilijumi.

„Oni predstavljaju ključnu komponentu u procesu dijagnostikovanja i liječenja, jer uključuju saradnju više medicinskih stručnjaka i njihovih saradnika radi donošenja najboljih mogućih odluka za svakog pacijenta ponaosob“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da građani, pored informacija o radu specijalstičkih i supspecijalističkih ambulanti, na veb-sajtu na adresi https://kccg.me/poliklinika/, mogu pronaći najvažnije informacije o radu konzilijuma Instituta za bolesti djece, Instituta za onkologiju, Stomatološke i Poliklinike za adultne pacijente.

Na toj adresi, kako su rekli iz KCCG, mogu se pronaći informacije koje se odnose na naziv konzilijuma, vrijeme i mjesto održavanja, kontakt telefon i termin za dobijanje informacija, potrebnu dokumentaciju, kao i informacija da li je neophodno prisustvo pacijenta konzilijumu.

„Pozivamo sve građane koji su upućeni za konzilijarno mišljenje u našu ustanovu da prethodno posjete naš veb-sajt, što će omogućitii operativni i funkcionalan rad tog važnog segmenta naše ustanove“, navodi se u saopštenju.

KCCG, kako su poručili, ostaje posvećen pružanju najbolje moguće zdravstvene zaštite svima kojima je ona potrebna.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS