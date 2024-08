Najavili pilot projekat obezbjeđenja svih jedinica ZHMP

Podgorica, (MINA) – Fond za zdravstveno osiguranje (FZO) i Zavod za hitnu medicinsku pomoć (ZHMP) finasiraće pilot projekat obezbjeđenja svih jedinica ZHMP, koji će značajno unaprijediti rad Zavoda i pružiti dodatnu sigurnost za medicinsko osoblje i pacijente.

Iz FZO je saopšteno da će pilot projekat obuhvatiti instalaciju video nadzora sa monitoringom u realnom vremenu, sa mogućnošću direktnog dojavljivanja incidenta Upravi policije.

„U slučaju prijetnje ili napada, policija će odmah biti obaviještena i u mogućnosti da interveniše na licu mjesta“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će projekat trajati šest mjeseci i da će ga finansirati FZO u saradnji sa ZHMP.

Iz FZO su rekli da će dio resursa biti obezbijeđen iz sopstvenih sredstava Zavoda, dok će Fond pokriti ostatak troškova.

„Fond i ZHMP, prepoznajući važnost sigurnosti u zdravstvenim ustanovama, usmjerili su napore ka poboljšanju radnih uslova i zaštiti svih onih koji koriste usluge hitne medicinske pomoći“, kaže se u saopštenju.

Očekuje se, kako su naveli iz FZO, da će pilot projekat značajno unaprijediti rad ZHMP, pružajući dodatnu sigurnost za medicinsko osoblje i pacijente, dok će stečena iskustva iz tog projekta pomoći u budućoj implementaciji sličnih programa širom Crne Gore.

