Nacrt zakona o Vladi čeka mišljenje VK

Podgorica, (MINA) – Evropska komisija (EK) se nije izjašnjavala na tekst Nacrta zakona o Vladi, koji joj je u aprilu poslat na ocjenu, već će sačekati mišljenje Venecijanske komisije (VK), saopšteno je iz Ministarstva javne uprave (MJU).

Iz tog resora su podsjetili da je zakon o Vladi sistemski zakon i da ne postoji relevantna regulativa Evropske unije (EU) sa kojom bi ga trebalo harmonizovati, kao i da EK u slučajevima ove prirode konsultuje institucije ili organizacije kao što su Savjet Evrope (SE) ili SIGMA.

„Upravo zbog važnosti tog sistemskog zakona, kao što je i praksa, EK je u svom odgovoru sugerisala da se Crna Gora obrati VK za mišljenje“, rekli su iz MJU agenciji MINA.

Kako su dodali, EK se u ovom trenutku nije izjašnjavala na tekst nacrta tog zakona, već će sačekati mišljenje VK.

Iz MJU su kazali da su već pokrenuli proceduru slanja Nacrta zakona o Vladi VK.

„Pismo sa Predlogom teksta zakona je, shodno proceduri, upućeno Ministarstvu vanjskih poslova uz molbu da isti proslijedi Venecijanskoj komisiji SE na mišljenje“, rekli su iz MJU.

Iz tog resora su naveli da su u pismu zamolili SE da po ubrzanoj proceduri i u najkraćem mogućem roku dostavi mišljenje.

U MJU nijesu u mogućnosti da u ovom trenutku procijene kada bi se Nacrt zakona mogao naći na sjednici Vlade, s obzirom na to da, kako su kazali, rokovi zavise od VK i EK.

„Smatramo da je ovo put da se dobije izuzetno dobro zakonsko rešenje“, naveli su iz Ministarstva.

Oni su rekli da je Vlada Crne Gore prepoznala značaj zakona o Vladi, u cilju stvaranja odgovarajućeg pravnog sistema koji omogućava djelotvornu institucionalnu koordinaciju i povećanu odgovornost rada javne uprave.

Iz MJU su istakli da je cilj donošenja tog zakona kodifikacija propisa iz oblasti državne uprave i smanjenje broja propisa koji uređuju određena, međusobno povezana pitanja.

„To će olakšati rad Vladi, državnim organima, kao i građanima i medijima koji će na taj način jednostavnije i efikasnije ostvarivati komunikaciju“, kazali su iz Ministarstva.

Tim zakonom će se, kako su naveli, urediti sastav Vlade, njen mandat, organizacija, način rada, odlučivanje, ovlašćenja od prestanka mandata do izbora nove Vlade, odnos sa drugim državnim organima i druga pitanja značajna za njen rad.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS