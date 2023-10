Nacionalni savjeti manje brojnih naroda traže odgađanje popisa

Podgorica, (MINA) – Nacionalni savjeti manje brojnih naroda i nacionalnih zajednica u Crnoj Gori apelovali su na Vladu i nadležne institucije da odgode predstojeći popis stanovništva, kako bi se stekli adekvatni uslovi za njegovo održavanje.

To se navodi u apelu koji su premijeru Dritanu Abazoviću dostavili predsjednici Bošnjačkog vijeća, Nacionalnog savjeta Albanaca, Hrvatskog nacionalnog vijeća, Savjeta Muslimana i Romskog savjeta Suljo Mustafić, Faik Nika, Zvonimir Deković, Sabrija Vulić i Mensur Šaljaj.

“Nacionalni savjeti – vijeća manje brojnih naroda i nacionalnih zajednica u Crnoj Gori apeluju na Vladu i nadležne institucije da predstojeći popis stanovništva odgode na određeno vrijeme”, kazali su potpisnici apela.

Kako su naveli, taj apel je upućen u cilju stvaranja adekvatnih uslova za održavanje popisa, prvenstveno funkcionanih institucija, pune informisanosti građana, uključenosti zainteresovane javnosti i subjekata koji će taj proces učiniti transparentnim i inkluzivnim.

Potpisnici apela smatraju da nadležne institucije ne mogu u predviđenom roku do 1. novembra, obezbijediti potrebne tehničke pretpostavke, kako bi taj proces tekao bez zastoja i u punom kapacitetu.

Prema njihovim riječima, na to ukazuje nedostupnost metodologije popisa, neinformisanost opštinskih popisnih komisija, kao i nezainteresovanost potencijalnih popisivača u pojedinim opštinama.

“Isto tako, izostala je komunikacija sa građanima, koji su veoma neinformisani kada su u pitanju njihova prava i obaveze tokom sprovođenja popisa, posebno onih koji su odsutni iz svog mjesta prebivališta, zbog sezonskih poslova u nekoj drugoj crnogorskoj opštini, ili onih koji privremeno borave u inostranstvu, u regionu i evropskim zemljama”, kaže se u apelu.

Potpisinici apela smatraju da je veoma važno obezbijediti punu transparentnost i inkluzivnost statističkog istraživanja, omogućiti monitoring procesa, kada su pitanju interesovanja političkih subjekata, nevladinog sektora, kao i predstavnika naciionalnih savjeta brojčano manjinskih naroda i nacionalnih zajednica.

Oni su kazali da predstojeći popis treba da iskaže i precizno opiše populaciju Crne Gore, kao i da će prikupljeni podaci biti korišteni u narednim godinama, a možda i decenijama, kao vjerodostojan izvor u socijalnoj, ekonomskoj i demografskoj sferi.

“Imajući to u vidu smatramo da treba obezbijediti sve neophodne preduslove da se popis sprovede na zakonit, cjelovit i detaljan način, uz potpunu slobodu izražavanja građana”, rekli su potpisnici apela.

Oni su naveli da je cio proces popisa planiran za period od 1. do 15. novembra, u vrijeme tranzicije vlasti, kada jednu Vladu u tehničkom mandatu treba da naslijedi nova vlada, koja još nije formirana.

To, kako su potpisnici apela ocijenili, dovoljno govori o veoma nestabilnom političkom i društvenom ambijentu.

Prema njihovim riječima, jasno je da bi proces popisivanja dodatno pratile nove društvene tenzije koje nijesu pogodne za slobodno izjašnjavanje građana.

Potpisnici apela su poručili da već prisutne političke i društvene tenzije ne treba produbljivati, i apelovali na odgovoran odnos svih zainteresovanih strana i spremnost na kompromise, smanjivanje podjela i prevazilaženje razlika.

“Kako bi proces popisivanja protekao na zakonit način i u skladu sa procedurama, u demokratskoj atmosferi i uz punu inkluzivnost, kako niko ne bi dovodio u pitanje održavanje popisa i problematizovao njegove rezultate”, dodali su potpisnici.

Oni su tražili od Vlade i Monstata da još jednom sagledaju ukupan kontekst i društveni ambijent povodom najavljenog popisa.

“Kao i da što prije donesu odluku o njegovom odgađanju na određeno vrijeme,dok se ne steknu neophodni institucionalni uslovi da se Popis uradi kvalitetno,temeljito, na zakonit i sveobuhvatan način, u demokratskom i stabilnom ambijentu, uz uvažavanje svih društvenih raznolikosti u Crnoj Gori”, kaže se u saopštenju.

Potpisnici su apelovali na sve društvene činioce, političke subjekte,nevladin sektor, medijsku zajednicu, kao i ukupnu javnost i međunarodne zvaničnike da doprinesu deeskalaciji zabrinjavajućih društvenih i političkih tenzija, te smanjivanju političke, nacionalne i vjerske isključivosti i govora mržnje, kako bi Crnu Goru učinili stabilnijom i sigurnijom za sve njene građane.

