Naći način da se školska godina završi kako je započela

Podgorica, (MINA) – Sindikat prosvjete apelovao je na resornog ministra Miomira Vojinovića da nađe način da se tekuća školska godina, po pitanju vaspitača u produženim boravcima i asistenata u nastavi, završi onako kako je započela.

Predsjednik Sindikata Radomir Božović je reagovao povodom informacije da škole “Savo Pejanović” i “21. maj” iz Podgorice, nijesu dobile saglasnost za određeni broj vaspitača, koji rade u produženom boravku, i broja asistenata, koji rade sa djecom sa posebnim obrazovnim potrebama.

“Naglašavamo da će to dovesti do problema i za djecu i za roditelje i za ustanove”, naveo je Božović u otvorenom pismu Ministarstvu prosvjete.

On je kazao da će produženi boravak najvjerovatnije biti ukinut nedavanjem saglasnosti vaspitačima za rad u produženom boravku.

Kako je rekao, tačno je da po članu 17 Zakona o osnovnom obrazovanju škole organizuju produženi boravak za učenike prvog i drugog razreda u skladu sa svojim mogućnostima.

“Takođe, nedavanje saglasnosti za određeni broj asistenata u nastavi, koji od septembra rade sa djecom u školama, napraviće veliki problem djeci, roditeljima i nastavnicima”, kazao je Božović.

On je rekao da, kako su protekla tri mjeseca školske 2022/23. godine, nedopustivo je sada ukidati produžene boravke i smanjivati broj asistenata u nastavi u bilo kojoj školi.

“Zato apelujemo na ministra prosvjete da nađe način da ova školska godina po pitanju vaspitača u produženim boravcima i asistenata u nastavi završi onako kako je započela”, kaže se u saopštenju.

Sindikat je apelovao i da Ministarstvo prosvjete od juna naredne godine sagleda svoje finansijske i organizacione mogućnosti po ustanovama i na vrijeme donese odluku o produženim boravcima za narednu školsku godinu.

“Povodom informacije da je većina škola u Crnoj Gori ušla u grejnu sezonu bez zaliha energenata, apelujemo na ministra prosvjete da preko direktora ustanova urgentno reaguju, i svako od njih pristupi direktnom naručivanju određenih količina goriva dok se tenderska procedura ne završi”, rekao je Božović.

On je naveo da u Sindikatu zahtijevaju od ministra prosvjete da preispita da li je u administraciji Ministarstva bilo propusta prilikom raspisivanja tendera i ako jeste, da se oni koji su eventualno napravili propust, pozovu na odgovornost.

