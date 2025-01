Načelno pozitivno mišljenje EK za Zakon o državnim službenicima i namještenicima

Podgorica, (MINA) – Evropska komisije (EK) dala je načelno pozitivno mišljenje na Zakon o državnim službenicima i namještenicima, saopštio je ministar javne uprave Maraš Dukaj.

On je kazao da je to veliki uspjeh Ministarstva javne uprave (MJU) i povratak na praksu transparentnosti, kredibiliteta i usklađenosti sa evropskim praksama.

“Dobili smo korisne preporuke koje se odnose na nivo kvalifikacije obrazovanja za pojedina radna mjesta, status stalnosti inspektora i kontinuitet mandata visoko-rukovodnog kadra”, naveo je Dukaj na mreži X.

On je podsjetio da je taj zakon, zbog nerijetkih izmjena, a u ranijem periodu i bez neophodnih procedura i transparentnost, bio predmet kritika Evropske unije, kao i institucija civilnog društva u Crnoj Gori.

“Uvjeravamo javnost da će MJU sve preporuke uskladiti u najvećoj mogućoj mjeri sa misljenjem EK i vrlo brzo poslati zakon u dalju proceduru prema Vladi i Parlamentu”, kazao je Dukaj.

