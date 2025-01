Na Žabljaku oduzeta lovačka puška i municija

Podgorica, (MINA) – Službenici Odjeljenja bezbjednosti (OB) Žabljak su, nakon što je prijavljeno da je M.V. na jednoj društvenoj mreži prijetio stanovnicima tog grada, pretresli prostorije koje osumnjičeni koristi i oduzeli lovački karabin, optički nišan i municiju.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, M.V. je na svom profilu na jednoj društvenoj mreži objavio prijeteće riječi upućene stanovnicima Žabljaka, nakon čega su od njega prikupljena obavještenja.

Navodi se da je policije o tome obavijestila državnog tužioca, te inicirala pretres prostorija koje M.V. koristi na Žabljaku, a koje su u vlasništvu njegovog srodnika R.O. koji se nalazi van teritorije Crne Gore.

„Ovom prilikom pronađen je lovački karabin, optički nišan i 20 komada municije različite vrste i kalibra“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su rekli da su oružje, nišan i municija oduzeti iz preventivnih razloga, u cilju sprečavanja nastupanja negativnih posljedica, i da je sa događajem upoznat nadležni tužilac koji će naknadno izvršiti pravnu kvalifikaciju djela.

„Službenici Uprave policije nastaviće sa sprovođenjem intenzivnih aktivnosti iz svoje nadležnosti radi sprečavanja nelegalnog držanja i eventualnog nošenja oružja, te vršenja krivičnih djela u vezi sa istim, a sve u cilju stvaranja i održavanja bezbjednog ambijenta za život i rad svih naših građana“, poručuje se u saopštenju.

Iz policije su pozvali građane da im prijave anonimno svaku prijetnju koja se plasira ili im je dostupna, kako bi blagovremeno preduzeli aktivnosti iz svoje nadležnosti.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS