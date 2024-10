Na Sukobinu uhapšeno međunarodno tražena osoba

Podgorica, (MINA) – Crnogorska policija uhapsila je u ponedjeljak uveče na graničnom prelazu Sukobin državljanina Albanije A.D. koji je potraživan na međunarodnom nivou, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da je A.D. potraživao NCB Interpol Brisel radi izdržavanja kazne zatvora od četiri godine zbog izvršenog krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije, posjedovanje oružja i krijumčarenja narkotika.

“On je zajedno sa pripadnicima svoje organizovane kriminalne grupe vršilo preprodaju kokaina, na teritoriji Belgije u Anterpenu”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je prilikom pretresa stana A.D. pronađeno oko 83 kilograma kokaina, oko 80 hiljada EUR i pištolj marke Glock.

