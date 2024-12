Na sjeveru za mjesec oduzeto skoro šest kilograma narkotika

Podgorica, (MINA) – Policijski službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Sjever“ zaplijenili su, tokom decembra, na teritoriji svoje nadležnosti, preko 5,8 kilograma opojne droge marihuana, 44,6 grama kanabisa i 61 različitu tabletu sa liste opijata.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, u tom periodu je na istoj teritoriji procesuirano devet osoba, od čega šest zbog krivičnih djela, a tri zbog prekršaja iz oblasti Zakona o sprečavanju zloupotrebe droga.

„Prilikom sprovedenih aktivnosti zaplijenjeno je 5,8 kilograma opojne droge marihuana, 44,6 grama kanabisa i 61 različita tableta sa liste opijata“, navodi se u saopštenju policije.

Iz Uprave policije su naglasili da će nastaviti sa proaktivnim mjerama i ubuduće, s akcentom na period tokom novogodišnjih praznika.

„U cilju sprečavanja zloupotrebe opojnih droga i drugih psihoaktivnih supstanci i očuvanja bezbjednosti i zdravlja građana“, kaže se u saopštenju.

