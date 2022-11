Na sastanak da dođu lideri partija

Podgorica, (MINA) – Predsjednica Skupštine Danijela Đurović pozvala je lidere svih parlamentarnih partija da dođu na sjutrašnji sastanak, kako bi se našao izlaz iz političke situacije u kojoj se Crna Gora nalazi.

Đurović je kazala da su izbor sudija Ustavnog suda, kompletiranje Sudskog savjeta, izbor vrhovnog državnog tužioca i sprovođenje izborne reforme prioritetne teme oko kojih se mora naći minimum saglasnosti.

“Vremena za čekanje više nema, kao ni izgovora i opravdanja za odlaganje onoga što je davno trebalo da uradimo”, poručila je Đurović za Portal RTCG.

Ona je kazala da su građani umorni od stalnih nesuglasica i prebacivanja odgovornosti, kao i da su političari obavezni da građane izvedu iz stanja tenzije.

“Zbog toga, tražim od političkih subjekata da se na sjutrašnjem sastanku pojave na nivou lidera i da tom susretu damo neophodnu dozu ozbiljnosti”, navela je Đurović.

Ona je ocijenila da bilo kakve improvizacije po pitanju dolaska ili nedolaska na sastanak, kao i promjene formata učešća na istom ne doprinose izlasku iz krize.

“Naprotiv, samo će do kraja ogoliti i diskreditovati one političke subjekte koji se njima bave i degradirati ih u očima i građana i međunarodne javnosti”, zaključila je Đurović.

