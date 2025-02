Na prelazu Sukobin uhapšen albanski državljanin

Podgorica, (MINA) – Državljanin Albanije G.T. (42), za kojim je raspisana međunarodna potjernica, uhapšen je danas na graničnom prelazu Sukobin, prilikom pokušaja ulaska u Crnu Goru, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su kazali da je za G.T.(42) potjernicu raspisao NCB Interpol-a radi izdržavanja kazni zatvora u ukupnom trajanju od osam godina.

Kako se navodi u saopštenju, G.T. je osuđen zbog krivičnih djela teška krađa na organizovan način, ilegalni prelazak državne granice, i razbojništvo sa više osoba na drzak i organizovan način.

Dodaje se da je sudija za istragu Višeg suda u Podgorici odredio je G.T. ekstradicioni pritvor.

„U toku je i komunikacija između organa za sprovođenje zakona Crne Gore i Grčke u cilju izručenja ovog lica nadležnim pravosudnim organima Grčke“, rekli su iz policije.

