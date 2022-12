Na Molitveni doručak pozvano šest predstavnika iz Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Na Molitveni doručak, koji će 1. i 2. februara naredne godine biti održan u Vašingtonu, pozvano je šest predstavnika iz Crne Gore.

Poziv da prisustvuju 71. Molitvenom doručku u Vašingtonu dobili su predsjednik države Milo Đukanović, ministar finansija Aleksandar Damjanović, poslanici Demokratske partije socijalista Andrija Nikolić, i Branimir Gvozdenović, poslanik Socijaldemokrata Damir Šehović, kao i predsjednik Albanske alternative Nik Đeljošaj.

Molitvenom doručku prisustvuju lideri, političari i biznismeni iz čitavog svijeta, bez obzira na rasu, vjeru, nacionalnu ili političku pripadnost.

To je forum koji je ustanovljen iz želje da se na trenutak zaborave političke razlike i da se u dobroj komunikaciji, bez formalnih opterećenja, lideri iz različitih oblasti političkog, društvenog i privrednog života sastanu i razmijene informacije, namjere i platforme za djelovanje.

Prvobitna ideja da se političari iz SAD, iz vlasti i opozicije, okupljeni na jednom mjestu zajedno mole za mir i uspjeh Amerike, prerasla je u organizovanje međunarodnog molitvenog doručka na koji se, pored domaćih, pozivaju i svjetski lideri i političari da zajedno pošalju poruke mira i solidarnosti u svijetu.

Shodno praksi i tradiciji koja se primjenjuje od prvog Molitvenog doručka, kopredsjedavajući su uvijek predstavnici Demokrata i Republikanaca.

Glavni dio programa predstavlja Molitveni doručak kojem prisustvuju sve zvanice. Doručak ima dva specijalna govornika predsjednika SAD i jednog specijalnog gosta čiji identitet se ne otkriva prije početka događaja.

Drugi dio programa rezervisan je za bilateralne sastanke učesnika sa kongresmenima, senatorima, privrednicima i drugim značajnim zvaničnicima iz SAD.

Uključena je i organizacija regionalnih skupova, kao i druge slične aktivnosti koje su planirane u skladu sa potrebama učesnika.

