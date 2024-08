Na Cetinju uhapšen osumnjičeni za silovanje

Podgorica, (MINA) – Cetinjska policija uhapsila je M.L. (18), osumnjičenog za silovanje, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su rekli da se M.L. tereti za krivično djelo silovanje u sticaju sa krivičnim djelom neovlašćeno objavljivanje i prikazivanje tuðeg spisa, portreta i snimka na štetu maloljetne osobe stare 16 godina.

„Po nalogu višeg državnog tužioca, koji je upoznat sa dogaðajem, M.L. je uhapšen“, navodi se u saopštenju.

