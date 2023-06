Na Cetinju će biti ponovljeno glasanje na jednom biračkom mjestu

Podgorica, (MINA) – Izborna komisija Prijestonice odbila je tri, a usvojila jedan prigovor koji je podnijela Socijaldemokratska partija (SDP) zbog sumnje u neregularnosti tokom vanrednih parlamentarnih izbora.

Iz Izborne komisije Prijestonice saopštili su da se usvojeni prigovor na rad biračkog odbora odnosi na biračko mjesto broj 16 – LPO II, gdje će 22. juna glasanje biti ponovljeno.

Kako su naveli, na tom biračkom mjestu utvrđeno je da je broj glasačkih listića u glasačkoj kutiji, broj kupona i potpisanih odrezaka veći od broja birača koji su identifikovani u izvodu iz biračkog spiska da su glasali, prenosi Cetinjski list.

Iz Izborne komisije Cetinje rekli su da je Zakonom o izboru odbornika i poslanika propisano da ako se utvrdi da je broj glasačkih listića u glasačkoj kutiji veći od broja birača koji su identifikovani u izvodu iz biračkog spiska da su glasali, birački odbor se raspušta i imenuje novi, a glasanje ponavlja.

Izborna komisija Prijestonice razmatrala je danas na sjednici četiri prigovora na rad biračkih odbora na biračkim mjestima broj 14 – Dječji vrtic II, 16 – LPO II, 22 – Francusko poslanstvo i 39 – Gimnazija II, a koje je podnijela izborna lista SDP – Za našu kuću.

“Donijeta su rješenja kojima se većinom glasova tri prigovora odbijaju kao neosnovana, dok se jedan usvaja kao osnovan”, navodi se u saopštenju.

