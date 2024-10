MVP provjerava jesu li na štandu Srbije prikazane fotografije crnogorskih opština  

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo vanjskih poslova (MVP), posredstvom Ambasade Crne Gore u Pekingu, provjerava da li su, tokom sajma vina u Kini, na štandu Srbije prikazane fotografije crnogorskih opština, saopšteno je agenciji MINA iz tog resora.

Na društvenim mrežama danas je objavljena fotografija navodno sa sajma vina u kineskoj provinciji Guangdžou, a na kojem su na štandu Srbije prikazane fotografije crnogorskih opština.

Iz MVP-a su na upit agencija MINA odgovorili da, posredstvom Ambasade u Pekingu, provjeravaju sve navode i utvrđuje neophodne činjenice u cilju reagovanja prema organizatorima sajma i vlasniku štanda.

“Ambasada u Pekingu će, u najskorijem roku, pribaviti detaljne informacije u vezi sa pripremom i organizacijom štanda, te ukazati na obavezu istinitog i preciznog informisanja kako posjetilaca sajma, tako i šire javnosti, o tome koje kompanije i iz kojih država su predstavljene i naglasiti da je nedopustivo da fotografije jedne države budu prikazane na štandu druge”, naveli su iz tog resora.

Iz MVP su poručili da će, po utvrđivanju svih okolnosti, taj resor reagovati na odgovarajući način i o tome informisati zainteresovanu javnost.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS