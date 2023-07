MVP: Nemamo saznanja da su crnogorski državljani u područjima zahvaćenim požarima u Grčkoj

Podgorica, (MINA) – Ambasada Crne Gore u Atini za sada nema saznanja da se u područjima zahvaćenim požarima u Grčkoj nalaze državljani Crne Gore, saopštilo je Ministarstvo vanjskih poslova (MVP).

Iz MVP-a su na Tviteru /Twitter/ rekli da se svima koji se nalaze u pogođenim područjima Rodosa savjetuje da se pridržavaju uputstava i mjera lokalnih vlasti.

“U slučaju dodatnih pitanja, MVP Grčke je uspostavilo telefonsku liniju za strane turiste: 0030 210 3681259 i 0030 210 3681350, a u slučaju neposredne opasnosti potrebno je pozvati 112”, rekli su iz crnogorskog MVP.

Oni su kazali da je broj za hitne slučajeve Ambasade Crne Gore u Atini 00302107241212.

