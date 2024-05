MVP ne može uticati na razgovore u parlamentu

Podgorica, (MINA) – Ministar vanjskih poslova Filip Ivanović kazao je da hrvatskom kolegi Gordanu Grlić Radmanu nije mogao pružiti garancije o eventualnom ishodu razgovora koji su se vodili u Skupštini, jer je to dio parlamentarnih aktivnosti na koje Ministarstvo ne može uticati.

Grlić Radman ranije je rekao da bi se usvajanje rezolucije o Jasenovcu u crnogorskom parlamentu negativno uticalo na evropski put Crne Gore i odnose sa Hrvatskom.

Ivanović je, u izjavi za Televiziju Crne Gore, naveo da je uvjerio kolegu da niko u Crnoj Gori ne dovodi u vezu zločine u Jasenovcu s kolektivitetom hrvatskog naroda ili sa Hrvatskom, pošto je poznato da Hrvatska, uključujući i njen vrh, dostojno obilježava sjećanje na nevino stradale jasenovačke žrtve.

“Želim da zahvalim kolegi Grlić Radmanu što je danas istakao dvije činjenice – da imamo odličnu komunikaciju i saradnju, što sa zadovoljstvom potvrđujem, i da je Crna Gora šampion evropskih integracija“, kazao je Ivanović, prenosi Portal RTCG.

On je dodao da to Hrvatska snažno podržava, a Crna Gora izuzetno cijeni.

„U kraćoj komunikaciji koju smo imali po predmetnom pitanju, istina je da nijesam mogao kolegi Grlić Radmanu pružiti garancije o eventualnom ishodu razgovora koji su se vodili u Skupštini iz prostog razloga što je to dio parlamentarnih aktivnosti, na koje Ministarstvo i izvršna vlast ne mogu uticati“, rekao je Ivanović.

On je naveo da je, takođe, istakao da je Vlada u potpunosti posvećena svojim prioritetima, među kojima je najvažniji proces pristupanja Evropskoj uniji.

Ivanović je dodao da je istakao da je u tom domenu ostvaren izuzetan napredak, za koji očekuju da će biti prepoznat Izvještajem o privremenim mjerilima i međuvladinom konferencijom u junu.

