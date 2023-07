Muzej savremene umjetnosti razvijati u skladu sa svjetskim trendovima

Podgorica, (MINA) – Crna Gora želi da novoosnovani Muzej savremene umjetnosti razvija u skladu sa profesionalnim standardima i svjetskim trendovima, poručeno je na sastanku premijera Dritana Abazovića sa direktorom Muzeja Vladislavom Šćepanovićem.

Abazović je istakao da je zadovoljan činjenicom da je Vlada svojim odlukama uspjela da u Crnu Goru vrati profesionalca i ostvarenog umjetnika kakav je Šćepanović, koji je doktorirao na polju teorije umjetnosti i medija na Interdisciplinarnim doktorskim studijama Univerziteta umjetnosti u Beogradu.

“Na sastanku je naglašeno da Crna Gora želi da u skladu sa profesionalnim standardima i svjetskim trendovima razvija novoosnovani Muzej savremene umjetnosti, koji će svojim izgledom i sadržajem biti mjesto prepoznavanja Glavnog grada”, saopšteno je iz Vlade.

Kako se navodi, posebno je istaknut potencijal koji Crna Gora posjeduje kada je u pitanju umrežavanje kulture i turizma.

“Sagovornici su osnivanje Muzeja okarakterisali kao istorijsku stvar za kulturu naše države, s obzirom na to da smo jedna od rijetkih evropskih država koja nema svoj muzej savremene umjetnosti”, dodaje se u saopštenju.

Abazović je istakao da Muzej savremene umjetnosti treba da bude mjesto gdje će se prikazati crnogorsko stvaralaštvo, ali i vizija sveukupnog razvoja Crne Gore u budućnosti.

Sastanku su prisustvovale i ministarka kulture i medija Maša Vlaović i generalna direktorica Direktorata za kulturno-umjetničko stvaralaštvo Milena Mijović Durutović.

