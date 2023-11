Muratović: Ivanović da uputi protestnu notu Ambasadi Srbije

Podgorica, (MINA) – Bošnjačka stranka (BS) najoštrije je osudila uvrede koje je osuđeni ratni zločinac Vojislav Šešelj uputio na račun bivše poslanice Draginje Vuksanović Stanković, i pozvala je ministra vanjskih poslova Filipa Ivanovića da uputi protestnu notu Ambasadi Srbije u Crnoj Gori.

Predsjednica Foruma žena BS-a Sabina Muratović kazala je da svjedočimo da osuđeni ratni zločinac, koji baštini destruktivne ideje, dobija medijski prostor i kada prelazi sve granice pristojnosti.

Prema njenim riječima, naslov njegove posljednje knjige, koja je bez problema prošla sve provjere i cenzure u državi koja je kandidat za ulazak u Evropsku uniju, je nezapamćeni atak na izuzetnu ženu, borca za građanske i demokratske vrijednosti, koja ima više hrabrosti i mudrosti nego sam autor knjige i svi njegovi asistenti koji su radili sa njim na izdavanju knjige.

„Pozivam Ivanovića da uputi protestnu notu Ambasadi Srbije u Crnoj Gori i traži objašnjenje kako je Srbija dozvolila da se na njenoj teritoriji štampaju i predstavljaju knjige sa tako uvrjedljivim i mizoginim naslovom i sadržinom“, navela je Muratović.

Ona je pitala postoji li zakon u Srbiji koji štiti svakog čovjeka od takvih nedjela, ili svako ko može isfinansirati štampanje knjige može vrijeđati i omalovažavati drugog koliko god mu pokvarena mašta može doseći.

Muratović je istakla da moraju svi ustati i podići glas protiv sve češćih mizoginih i seksističkih napada na žene u Crnoj Gori.

„Ne smijemo dozvoliti da ovo postane svakodnevnica, iako je taj proces već u poodmakloj fazi kancerogenog djelovanja“, poručila je Muratović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS