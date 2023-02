MUP provjerava imaju li Mandić i Spajić i dalje državljanstvo Srbije

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) pokrenulo je proces provjere da li predsjednički kandidat Demokratskog fronta (DF) Andrija Mandić i lider Pokreta Evropa sad Milojko Spajić i dalje imaju srpsko državljanstvo.

Mandić i Spajić bi na to pitanje MUP-u trebalo da daju odgovor ove ili najkasnije naredne sedmice.

Ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić za Televiziju Vijesti je kazao da će, ako se pojavi sumnja da i neki drugi kandidati imaju dvojno državljanstvo, isto biti pozvani u MUP.

“Proces je već pokrenut kada je u pitanju gospodin Spajić, i njemu je poziv da dođe u prostorije MUP-a i izjasni se na date okolnosti već uručen”, rekao je Adžić, prenosi portal Vijesti.

On je naveo da je danas pokrenut proces i kada je u pitanju Mandić, i da će njemu takođe biti poslat poziv.

“Tako da očekujemo da se tokom ove sedmice, eventualno naredne, i on izjasni na činjenice koje su bile vidljive u medijima”, kazao je Adžić.

On je ponovio da Spajić ne može ostati bez državljanstva u ovom momentu.

“S obzirom na to da očekujemo da od organa iz Srbije dobijemo informaciju vezano za državljanstvo Spajića, tek nakon toga ćemo moći donijeti odluku da li on zadržava crnogorsko državljanstvo ili ostaje bez njega”, rekao je Spajić.

Na pitanje da li će MUP, ako se do kraja predsjedničkih izbora pojave sumnje da i ostali kandidati imaju dvojna državljanstva, postupiti isto kao u prethodnim slučajevima, Adžić je odgovorio da neće biti izuzetaka.

On je poručio da MUP neće služiti za politička razračunavanja, ali i da niko neće moći da nezakonito zadrži dva pasoša.

