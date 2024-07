MUP: Nevrijeme odnijelo živote i pričinilo materijalnu štetu

Podgorica, (MINA) – Nevrijeme koje je danas pogodilo Crnu Goru odnijelo je živote i izazvalo materijalnu štetu u Luci Bar, Ulcinju, Kotoru i Budvi, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP).

Oni su kazali da je nevremenom, koje je zahvatilo Crnu Goru, posebno pogođen primorski region.

“U kojem nažalost imamo i izgubljene živote. U Čanju, na gradilištu život je izgubio turski državljanin dok je u Radovićima od udarca groma stradala jedna osoba”, kaže se u saopštenju MUP-a.

Oni su naveli da je u Petrovcu jedna osoba spašena iz vode, a u Luci Bar je jedan radnik lakše povrijeđen.

“Pričinjena ja značajna materijalna šteta u luci Bar, Ulcinju, Kotoru i Budvi. U središnjem i sjevernom dijelu Crne Gore pričinjena je manja materijalna šteta u vidu oboranih stabala, bez većih oštećenja”, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, sve službe zaštite i spašavanja su na terenu kao i službenici Područnih jedinica Direktorata za zaštitu i spašavanje MUP-a.

Direktor Direktorata za zaštitu i spašavanje Miodrag Bešović sa saradnicima, komandirom službe zaštite i spašavanja Bar, Acom Vulevićem, kao i predstavnicima Luke Bar, obišao je pogođeno područje barske opštine.

Iz MUP-a su napomenuli da Direktorat za zaštitu i spašavanje, Operativno komunikacioni centar – 112, reaguje na osnovu Standardnih operativnih procedura sa Zavodom za hidrometeorologiju i sezmologiju.

Kako se dodaje, Zavod je u obavezi da dostavi posebno upozorenje (crveni, narandžasti, žuti meteo alarm) po osnovu kojeg Direktorat obavještava relevantne subjekte sistema zaštite i spašavanje i priprema obavještenja o načinu postupanja.

“Iz tehničkih razloga Zavod za hidrometerologiju i sezmologiju nije mogao predvidjeti jačinu i vremenski interval oluje”, zaključuje se u saopštenju.

