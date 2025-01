MUP i Uprava policije pozvali građane da svoje stavove izražavaju dostojanstveno i mirno

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) i Uprava policije pozvali su građane da na večerašnjim protestima svoje stavove izražavaju dostojanstveno i mirno, i poručili da će policija učiniti sve kako bi najavljeni skupovi protekli u redu i miru.

Neformalna grupa studenata „Kamo sjutra?“ organizovaće večeras proteste na Cetinju i u Podgorici, povodom tragedije u Prijestonici, a sa skupa u Podgorici će, kako je najavljeno, zatražiti ostavke ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića i potpredsjednika Vlade Alekse Bečića.

Iz MUP-a i Uprave policije su u saopštenju naveli da imaju razumijevanje za okupljanja i izražavanje protesta u odnosu na aktuelnu društveno političku situacuju u Crnoj Gori.

„MUP i Uprava policije pozivaju građane da svoje stavove i mišljenja izražavaju dostojanstveno i mirno, u duhu trenutnog ambijenta koji nas je sve potresao, nastalog nakon stravičnog zločina koji se dogodio na Cetinju“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će Uprava policije učiniti sve da, u skladu sa zakonom, obezbijediti stabilan javni red i mir, bezbednost saobraćaja i sprečavanje vršenja krivičnih djela, kako bi najavljeni skupovi proteklii u redu i miru.

„Pozivamo građane da svojim odnosom daju doprinos naporima koje policija ulaže u tom pravcu“, dodaje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS