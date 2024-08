MUP dobio softver za elektronsku evidenciju slučajeva trgovine ljudima

Podgorica, (MINA) – Misija Međunarodne organizacije za migracije (IOM) donirala je Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP) Crne Gore softver za vođenje elektronske evidencije slučajeva trgovine ljudima koji će, kako je saopšteno, omogućiti generisanje zvanične statistike na nacionalnom nivou.

Vršiteljka dužnosti direktorice Direktorata za međunarodnu saradnju, evropske integracije i projekte u MUP-u, Tijana Šuković i šef Misije IOM-a Vladimir Gjorgjiev, sastali su se danas i razgovarali o projektima koji se zajednički implementiraju u oblastima integrisanog upravljanja granicom, migracijama i borbi protiv trgovine ljudima.

„Tom prilikom MUP-u je predat softver izrađen za vođenje elektronske evidencije slučajeva trgovine ljudima koji će omogućiti generisanje zvanične statistike o slučajevima trgovine ljudima na nacionalnom nivou“, kaže se u saopštenju MUP-a.

Šuković je istakla da će, imajući u vidu da Crna Gora ulazi u zahtjevniju fazu pregovaračkog procesa, uspostavljanje tog softverskog rješenja osnažiti kapacitete organa za krivično gonjenje zbog trgovine ljudima, odnosno unaprijediti sistem prikupljanja podataka prema uspostavljenim standardima.

Time će se, kako je dodala, omogućiti praćenje aktuelnih trendova i sačinjavanje kvalitetnih analiza, kao osnove za kreiranje budućih politika u ovoj oblasti.

Šuković je zahvalila IOM-u na kontinuiranoj podršci koju pružaju Ministarstvu i u jačanju kapaciteta u dijelu upravljanja migracijama, uključujući unapređenje granične kontrole i prekogranične saradnje.

Gjorgjiev je, kako je saopšteno, rekao da je primopredaja softvera, koji je izrađen prema potrebama MUP-a, ključna za unapređenje cjelokupnog sistema praćenja i analize slučajeva trgovine ljudima.

U saopštenju se navodi da ta aktivnost igra vitalnu ulogu u jačanju institucionalnih kapaciteta Crne Gore za borbu protiv trgovine ljudima i organizovanog kriminala.

“Time se direktno doprinosi ispunjavanju preporuka Evropske komisije i usklađivanju sa standardima EU u poglavljima 23 i 24, posebno u pogledu vladavine prava, zaštite ljudskih prava i migracija. Takođe, potvrđuje uspješnu i kontinuiranu saradnju između MUP-a i IOM-a“, kaže se u saopštenju.

Iz MUP-a su kazali da je aktivnost realizovana u okviru regionalnog projekta IOM-a „Zajedničko djelovanje Zapadnog Balkana protiv krijumčarenja migranata i trgovine ljudima“.

“I istovremeno je rezultat dobre regionalne saradnje u prekograničnoj razmjeni dobrih praksi, budući da se oslanja na uspješne idejne modele koji su implementirani u Bosni i Hercegovini”, dodaje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS