Mujović predsjednik podgoričkog odbora PES-a

Podgorica, (MINA) – Ministar energetike i rudarstva Saša Mujović izabran je za predsjednika odbora Pokreta Evropa sad (PES) u Podgorici, saopšteno je iz te partije.

Na današnjoj konstitutivnoj sjednici podgoričkog PES-a za novog potpredsjednika gradskog odbora imenovan je Bojan Božović.

Predsjednik PES-a i Vlade, Milojko Spajić rekao je na svečanom dijelu sjednice da je ideja tog političkog subjekta uspješna, moderna i pravedna Crna Gora.

“Naša ideja je zelena Podgorica, Podgorica jednakih šansi, grad čiji razvoj zasnivamo na znanju i inovacijama”, kazao je Spajić.

On je naglasio da je politika dobra samo ako je za ljude i samo ako svaka građanka i građanin naše zemlje osjeti da je danas bolje nego juče.

„U fokusu našeg rada uvijek je obican čovjek, njegov prilaz kući, dostupnost zdravstva, kulturnih sadržaja i stvaranje ambijenta da on i njegova djeca ostanu, žive i rade tamo gdje su rodjeni, a ne da idu po svijetu trbuhom za kruhom“, istakao je Spajić.

On je čestitao Mujoviću i novom rukovodstvu Gradskog odbora PES u Podgorici na izboru i rekao da će Podgorica uvijek imati snažnu podršku države u razvoju.

Mujović je poručio da je ovo važan trenutak u borbi za ljepšu i bolju Podgoricu.

„Imamo ljude, znanje i volju da stvorimo jedno novo lice Podgorice. Da gradimo Podgoricu kao zeleni i human grad, kao grad koji se oslanja na kreativnost i inovacije i ima efikasnu javnu upravu“, rekao je Mujović.

On je istakao da će odbor PES-a u Podgorici ponuditi politike koje će da rješavaju svakodnevne probleme građana.

„Obići ćemo svaku ulicu, svaku mjesnu zajednicu, svako naselje. Razgovaraćemo sa ljudima. Građani moraju da budu uključeni kreiranje politika od kojih zavisi kvalitet njihovog života i da budu uključeni i razvoj grada“, naglasio je Mujović.

On se zahvalio delegatima na podršci i pozvao sve građane da se priključe borbi za novo lice, uspješne i moderne Podgorice.

