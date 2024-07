Mujović: PES spreman da bude po narodnoj volji

Podgorica, (MINA) – Pokret Evropa sad (PES) spreman je za vanredne lokalne izbore u Podgorici, kazao je član Predsjedništva te partije Saša Mujović.

Skupštini Glavnog grada, glasovima većine odbornika, u srijedu je skraćen mandat.

Mujović je rekao da je PES spreman da bude po narodnoj volji i da narod sudi ko je “vjera”, a ko “nevjera”.

“Srećni nam izbori”, naveo je Mujović u saopštenju.

Prema njegovim riječima, stara, viteška Crna Gora počivala je na datoj ljudskoj riječi, časti, obrazu i želji da se ni po koju cijenu ne iznevjeri “narodno nadanje”.

Mujović je dodao da su surovi životni uslovi stvarali još surovije gorštake, beskompromisne ratnike, moralne gromade, ali i rijetke izuzetke.

“E te izuzetke ne pominjemo, jer su “zalutala” braća, a njihov grijeh ili slabosti nijesu na našu radost”, kazao je Mujović.

Kako je rekao, nova, moderna Crna Gora je 2022. godine bila jasna koga želi na vlasti u Glavnom gradu.

Mujović je naveo da je vlast konstituisana po narodnoj volji, da se “točak zakotrljao” i da je gradonačelnica Glavnog grada Olivera Injac započela misiju razvoja Podgorice.

“Sve je bilo obećavajuće, sve je podsjećalo da je skupštinska većina ona koja “gine” da ispuni “narodno nadanje” i opravda zadobijeno povjerenje”, kazao je Mujović.

On je naveo da, nažalost, idila nije dugo trajala.

“Narasli lični apetiti, sujeta, interesi i egoizam ne idu pod ruku sa čistom, neuprljanom željom da Podgorica krupnim koracima nastavi naprijed. Počinju podjele, sukobi, rovovska borba, testiranje strpljenja građana i poigravanje sa njihovom voljom”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da počinje stagnacija grada, koji ne smije stagnirati.

Mujović je rekao da je lokomotiva Crne Gore prikočena voljom onih kojima narod nije dao to pravo i da se u srijedu dogodila kulminacija.

Prema njegovim riječima, narod nije želio koaliciju koja je donijela tako krupnu odluku.

“Riječ, čast, obraz, šta to bješe? Nema na sceni nekada jedinstvenog PES-a”, naveo je Mujović.

On je kazao da se dešavaju nesuglasice, mimoilaženja, razdvajanja.

“Ipak, to ne amnestira bilo koga ko pripada, ili je pripadao Pokretu da radi protiv izborne volje građana i pravi dogovore sa ostalim političkim subjektima koji podrivaju temelje rezultata izbora iz 2022. godine”, naveo je Mujović u saopštenju

