Mugoša: Toliko problema, a političari traže pauzu da se dogovore oko funkcija

Podgorica, (MINA) – Poslanik Socijaldemokrata Boris Mugoša kazao je da pored problema u funkcionisanju brojnih segmenata sistema, političari traže pauzu kako bi se dogovorili oko nove, stare raspodjele funkcija.

Potpredsjednica Skupštine Branka Bošnjak na zahtjev Demokratskog fronta odredila je pauzu sjednice parlamenta na čijem dnevnom redu je rasprava o smjeni predsjednice Skupštine Danijele Đurović.

Mugoša je na Tviteru /Twitter/ naveo da nedostaju ljekovi, da je porodično nasilje u porastu i da cijene rastu.

„Toliko problema u funkcionisanju brojnih segmenata sistema, toliko životnih problema sa kojima se svakodnevno suočavaju građani, a političari traže pauzu kako bi se dogovorili oko nove, stare raspodjele funkcija“, rekao je Mugoša.

