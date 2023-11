Mugoša: SDT da utvrdi sve činjenice oko donošenja odluka

Podgorica, (MINA) – Specijalno državno tužilaštvo (SDT) treba da utvrdi sve činjenice i okolnosti oko donošenja prvostepene i drugostepene odluke u slučaju “državni udar”, kazala je sutkinja Višeg suda Suzana Mugoša, navodeći da je uvjerena da je odluka Apelacionog suda kupljenja.

Mugoša je to navela u reagovanju na navode lidera Demokratske narodne partije i Nove srpske demokratije, Milana Kneževića i Andrije Mandića, koji su rekli da javnost treba da zna da li postoji još operativnih podataka i prepiski između nekadašnje predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice i Mugoše koja je donijela osuđujuću presudu u predmetu “državni udar”.

Ona je kazala da je već sedam godina izložena medijskoj hajci, a da je danas njeno ime dovedeno u vezu sa kupovanjem presude, jer je Mandić uvjeren da je prvostepena presuda kupljena.

“Saglasna sam sa okrivljenima Andrijom Mandićem i Milanom Kneževićem, da SDT utvrdi sve činjenice i okolnosti oko donošenja i prvostepene i drugostepene odluke, jer sam i ja uvjerena da je odluka Apelacionog suda kupljena”, navela je Mugoša u reagovanju dostavljenom Anteni M.

Ona je kazala da je odluka Apelacionog suda falsifikat službene isprave.

“A to sam rekla i prije godinu, jer sudija koja je pisala drugostepenu odluku netačno i neistinito prenosi riječi i djelove iz prvostepene presude sa očiglednom namjerom da promijeni suštinu”, rekla je Mugoša.

Kako je kazala, to tvrdi zato što sudija sa toliko godina iskustva takve greške ne pravi slučajno.

“Ali vjerovatno je mislila da se time niko neće baviti s obzirom na obimnost presude i dokaza”, dodala je Mugoša.

Ona je rekla da i danas stoji iza svoje odluke i odgovorno tvrdi da je donijeta jedino i isključivo, na osnovu spisa predmeta.

“Dodatno sam uvjerena da je odluka Apelacionog suda kupljena na način na koji je ukinuta jer su imali mogućnost da, ako su žalbe bile osnovane, izvedu drugi pravni zaključak i donesu oslobađajuću presudu a nisu to učinili”, navela je Mugoša.

Mugoša je naglasila da za svaku odluku koju je donijela stoji samo ona, jer je svaka njena odluka jedino i isključivo donijeta na osnovu spisa predmeta.

“Ovo je Crna Gora i sve se zna, ja mirno čekam da se konačno utvrdi zbog čega je donijeta takva odluka Apelacionog suda”, zaključila je Mugoša.

