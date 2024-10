Mugoša: Na izborima u Podgorici pobijedili građani, a ne partije

Podgorica, (MINA) – Na izborima u Podgorici pobijedili su građani, koji su jasno rekli šta misle o lokalnoj i državnoj vlasti, kazao je nosilac liste Evropskog saveza Boris Mugoša, dodajući da je logično da oni koji su poraženi na lokalnom nivou pređu u opoziciju.

On je rekao da na izborima u Podgorici nijesu pobijedile partije i koalicije, nego građani.

“Građani koji su jasno rekli što misle i o lokalnoj i o državnoj vlasti, jer je kampanja konstituenata parlamentarne većine bila da se bore protiv “antivladine” koalicije”, naveo je Mugoša na društvenoj mreži X.

On je kazao da je logično da oni koji su poraženi pređu u opoziciju na lokalnom nivou, a da onda, kako je rekao, poražena državna vlast vrati mandat građanima i da se ide na vanredne parlamentarne izbore.

“Postizborni pokušaji zaokreta tipa “puj pike, ne važi se” sve ono čega smo se naslušali u predizbornoj kampanji su, prije svega, nastavak ponižavanja gražana i vrijednosne agonije kroz koju kao društvo prolazimo”, naveo je Mugoša.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS