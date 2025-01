MPNI: Više od 100 škola u Crnoj Gori dobija zaštitare

Podgorica, (MINA) – Više od 100 crnogorskih osnovnih i srednjih škola, u kojima postoji rizik po bezbjednost zaposlenih i učenika ili je ugrožena školska imovina, od 15. februara će dobiti fizičko obezbjeđenje, kazali su iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija (MPNI).

Iz tog Vladinog resora rekli su da je na njihovu inicijativu i u saradnji sa Mrežom Savjeta roditelja i Udruženjem Roditelji, Vlada na današnjoj sjednici donijela zaključke kojima se obezbeđuju novac za potrebe uspostavljanja fizičkog obezbjeđenja osoba, objekata i imovine u obrazovno-vaspitnim ustanovama.

„Predviđeno je da sve škole u gradskim sredinama (42 srednje i 65 osnovnih škola) i koje pohađa značajan broj učenika, a u kojima postoji rizik od ugrožavanja školske imovine, kao i rizik po bezbjednost zaposlenih i učenika koji pohađaju nastavu, angažuju fizičko obezbjeđenje – zaštitare, u periodu od 15. februara do kraja školske godine kako bi se osigurao veći nivo bezbjednosti u obrazovno-vaspitnim ustanovama“, kaže se u saopštenju MPNI.

Oni su rekli da preduzimajući te aktivnosti, MPNI i Vlada konkretnim mjerama pokazuju odlučnost u namjeri da se stane na kraj nasilju u školama.

„Kao i da se slučajevi koji su u posljednje vrijeme zadesili ne samo Crnu Goru, već i region i cijeli svijet, a tiču se tragičnih događaja u školama i školskim dvorištima, i na ovaj način preveniraju“, kaže se u saopštenju.

Iz MPNI su podsjetili da su obezbijedili sredstva za postavljanje video nadzora u svim obrazovno-vaspitnim ustanovama u Crnoj Gori.

„Intenziviran je i rad na prevenciji svih oblika nasilja kroz intenzivnu edukaciju i realizaciju različitih projektnih aktivnosti koje se sprovode u saradnji sa medjunarodnim organizacijama, državnim institucijama i nevladinim sektorom“, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS