MPNI: Uvećane zarade za preko 15 hiljada prosvjetnih radnika

Podgorica, (MINA) – Ministarka prosvjete, nauke i inovacija Anđela Jakšić Stojanović i predsjednik Sindikata prosvjete Radomir Božović potpisali su danas izmjene i dopune Granskog kolektivnog ugovora (GKU) kojim će, kako je saopšteno, biti uvećane zarade za više od 15 hiljada prosvjetnih radnika.

Iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija (MPNI) kazali su da će zarade prosvjetarima biti uvećane u rasponu od kumulativno 17,4 do 18,6 odsto, u odnosu na junske zarade, kao što je i predviđeno Sporazumom potpisanim u martu između Vlade i Sindikata.

“Navedeno je ekvivalentno uvećanju u iznosu od oko 100 do 180 EUR, a za nastavno osoblje od 115 do 165 EUR, u zavisnosti od dužine radnog staža”, navodi se u saopštenju.

Iz MPNI su istakli da će uvećanje zarade za određeni broj zaposlenih iznositi 33 odsto zbog uvećanja minimalne zarade za zaposlene sa nižim nivoom kvalifikacija sa 450 na 600 EUR.

“Realizujući dogovoreno, MPNI i Vlada Crne Gore pokazuju ozbiljnost i odlučnost da kroz poboljšanje statusa zaposlenih u prosvjeti, ispune preduslove za ostvarivanje ciljeva planiranih u budućem periodu”, dodaje se u saopštenju.

