Montenegro prajd 21. oktobra u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Montenegro prajd, 11. po redu, biće održan 21. oktobra u Podgorici, najavljeno je na otvaranju izožbe transparenata “PRAJD: Riječi i djela”.

Kako prenosi PR Centar, izložbu je organizovala Kancelarija za LGBTIQ lica, koja djeluje u okviru Sekretarijata za socijalno staranje Glavnog grada, u partnerstvu sa Crnogorskom LGBTIQ asocijacijom Kvir Montenegro i Organizacionim odborom Montenegro prajda.

Izvršni direktor LGBTIQ asocijacije Kvir Montenegro Miloš Knežević istakao je da je izložba moćan izraz podrške, ljubavi i jednakosti prema LGBTIQ+ zajednici.

On je kazao da transparenti predstavljaju snagu glasa te zajednice.

„Ova izložba takođe slavi hrabrost pojedinaca koji su se usudili biti svoji, reći svima koji ih ne prihvataju istinu u oči. Njihova hrabrost i istrajnost inspiracija su za sve nas da se suprodstavimo nepravdi i borimo za jednakost“, kazao je Knežević.

Prema njegovim riječima, svaki transparent na izložbi nosi snažnu poruku da pripadnici LGBTIQ+ zajednice imaju pravo biti voljeni, poštovani i prihvaćeni onakvi kakvi jesu.

„Pozivam vas da svi zajedno 21. oktobra u Podgorici, na 11. Montenegro prajdu pošaljemo poruku da ljubav ne poznaje granice, a da je ponos univerzalan“, rekao je Knežević.

Programska direktorica nevladine organizacije Juventas Jelena Čolaković kazala je da su ponosni na slobodne misli koje su izražene preko transparenata nošenih na Prajdu.

Kako je kazala, na izložbi je gledala mlade aktiviste koji dolaze, bore se i daju sve od sebe da prajd bude što brojniji, veseliji, „da prajd ne bude žrtva nego da prajd bude apsolutni ponos“.

„Čast mi je što mogu da otvorim ovu izložbu, koja je predstavlja ideje slobode i misli LGBTIQ zajednice u Crnoj Gori. Ova priča je Crnoj Gori, ako ne nikome drugom, pokazala da je praktikovanje slobode okupljanja jedno jako važno pravo koje može da nas dovede do boljitaka i do novih, uspješnijih priča, kakav će da bude 11. Montenegro Prajd“, istakla je Čolaković.

Marica Vlahović iz Kancelarije za LGBTIQ lica navela je da “PRAJD: Riječ i djela” predstavlja izložbu koje je LGBTIQ zajednica kreirala tokom deset godina održavanja povorki ponosa u Podgorici.

“Transparenti, koji su služili da pošalju poruke institucijama i širem društvu, neodvojivi su dio istorijata crnogorskog LGBTIQ pokreta i povorke ponosa, koja je, u samo deceniju, postala jedno od obilježja Glavnog grada i države”, kazala je Vlahović.

Izložba je organizovana u saradnji sa nevladinim organizacijama Asocijacija “Spektra”, NVO Juventas, Udruženje LBTQ žena “Stana”, i uz medijsku podršku PR Centra, a zainteresovani je mogu posjetiti u prostorijama Kulturnog centra “201 engaging space”.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS