Monstat da predstavi metodologiju na osnovu koje sprovodi popis

Podgorica, (MINA) – Centar za demokratsku tranziciju (CDT) pozvao je Monstat da hitno upozna javnost sa metodologijom na osnovu koje se sprovodi popis i pojasni građanima zašto to do sada nije učinjeno.

Programska direktorica CDT-a Milica Kovačević kazala je da je do početka popisa ostalo nešto više od mjesec, a da javnosti još nije poznata metodologija na osnovu koje će biti sprovođena ta najvažnija statistička akcija.

„Pozivamo Monstat da učini dostupnim javnosti ovaj važan dokument i da javno saopšti zašto to do sada nije učinio“, navodi se u saopštenju CDT-a.

Kako je rekla Kovačević, jedan od ključnih zadataka te institucije je da uvjeri građane da je popis pripremljen tako da garantuje slobodno izjašnjavanje, tačnost podataka i zaštitu od svih potencijalnih zloupotreba.

Prema njenim riječima, taj zadatak neće biti moguće ispuniti ukoliko ne budu dostupna i transparentno objašnjena metodološka i organizaciona pravila njegovog sprovođenja.

„Pored toga što je statistička akcija, kod nas je popis i važno društveno-političko pitanje za koje su zainteresovani brojni akteri u zemlji i okruženju“, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, izostankom proaktivnog komuniciranja, objašnjavanja i najveće moguće transparentnosti, popis postaje laka meta dezinformacija, manipulacija i narativa usmjerenih na podrivanje povjerenja u institucije, proces i njegove rezultate.

