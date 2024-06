MKM da zaustavi neodgovorno preimenovanje ulica u Pljevljima

Podgorica, (MINA) – Funkcioneri opštine Pljevlja kontinuirano krše Zakon o spomen-obilježjima, jer ne traže saglasnost Ministarstva kulture i medija (MKM) za preimenovanje naziva ulica tom gradu, saopštili su iz Akcije za ljudska prava (HRA) i Centra za građansko obrazovanje (CGO).

Iz tih nevladinih organizacija (NVO) su pozvali MKM da proaktivno ispita preimenovanja ulica u Pljevljima posljednjih godina, preduzme mjere nadzora, kao i da suzbije nezakonito postupanje i sanira njegove negativne posljedice.

Oni su podsjetili da je Opština Pljevlja nedavno preimenovala Tivatsku ulicu, koju je nazvala po vojniku Jugoslovenske narodne armijw Branku Krvavcu, kao i dio ulice kralja Petra I, koji je nazvala po vojniku Vojske Jugoslavije, Vukomanu Tešoviću.

Kako su naveli iz HRA i CGO, u rješenju od 8. maja, koje su dobili na osnovu prava na pristup informacijama, MKM navodi da predsjednik Opštine Pljevlja, Dario Vraneš, nije podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Predlog programa koji sadrži nazive ulica, odnosno da nije pokrenuo zakonom propisanu proceduru.

“Te ulice su preimenovane nezakonito, samo na osnovu odluke donijete u lokalnom parlamentu”, rekli su iz HRA i CGO.

Kako su naveli, prema članu 2 Zakona o spomen – obilježjima, osim spomenika, spomen-obilježjem se smatra i naziv javne ustanove, javnog preduzeća, naselja i javnog objekta, a za svako davanje, preimenovanje i podizanje spomen – obilježja potrebna je saglasnost Ministarstva kulture i medija.

“Jasno je da su navedene ulice u Pljevljima nezakonito preimenovane, jer je to učinjeno bez prethodne saglasnosti nadležnog organa, što ukazuje na zloupotrebu službenog položaja”, kaže se u saopštenju.

Ističe se da postupanje sekretarke za kulturu, socijalna i druga pitanja opštine Pljevlja, Sanje Đondović, predsjednice Skupštine opštine Pljevlja, Jovane Tošić, i Vraneša, može voditi utvrđivanju krivične odgovornosti u skladu sa članom 411a Krivičnog zakonika Crne Gore.

Iz HRA i CGO su rekli da je nejasno zašto tako grubo i kontinuirano kršenje zakona dopuštaju političke partije, bilo da su na pozicijama vlasti ili opozicije.

Oni su podsjetili na ranije izražen oštar protest protiv preimenovanja Tivatske ulice u ulicu Branka Krvavca, jer se radi o nezakonitom postupku i primjeru negativnog istorijskog revizionizma.

“Takođe, odbornici Skupštine Opštine Pljevlja su 11. juna usvojili odluku da se sadašnja Drvarska ulica, na potezu od Zlatiborske do Lovćenske, preimenuje u ulicu Kapetana Đurka Bojovića, kapetana Vojske Jugoslavije”, navodi se u saopštenju.

Oni su pozvali lokalnu samoupravu Pljevalja da zakonske propise primjenjuje dosljedno i transparentno, bez favorizovanja partikularnih političkih interesa.

“Posebno zahtijevamo od Ministarstva kulture i medija da zaustavi neodgovorno preimenovanje ulica od strane lokalnih funkcionera, u opštem interesu postizanja vladavine prava kao ključnog uslova za pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji”, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS