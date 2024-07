Mišel: Crna Gora mora ostati na evropskom putu

Podgorica, (MINA) – Crna Gora mora da ostane na evropskom putu, poručio je predsjednik Evropskog savjeta Šarl Mišel na sastanku sa crnogorskim predsjednikoma Jakovom Milatovićem u Briselu.

Milatović je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, kazao da uskostranačkim djelovanjima Crna Gora ne smije prokockati priliku da uskoro postane punopravna članica Evropske unije (EU), što je prioritetni vanjskopolitički cilj zemlje.

On je ponovio da je posvećen evropskoj agendi kako bi Crna Gora postala 28. članica EU 2028. godine, dodajući da je svoj dosadašnji jednogodišnji mandat podredio realizaciji tog državnog interesa, radi prosperiteta svih crnogorskih građana.

U saopštenju se navodi da je Milatović zahvalio Evropskom savjetu i Evropskoj komisiji na političkoj i ekspertskoj podršci koju su pružili Crnoj Gori u posljednjem periodu kako bi ubrzala reforme i održala posljednju Međuvladinu konferenciju na kojoj je dobila Izvještaj o ispunjenosti privremenih mjerila za poglavlja vladavine prava (IBAR).

On je poručio da je dobijanje pozitivnog IBAR-a značajna prekretnica za Crnu Goru, te da predstoji intenzivan period reformi.

Kako je naveo Milatović, važnost reformi nije samo u ispunjavanju formalnih zahtjeva već suštinskoj transformaciji crnogorskog društva.

Milatović je istakao da crnogorsko društvo gotovo u potpunosti podržava učlanjenje Crne Gore u EU, što donosice odluka obavezuje da posvećeno rade ka realizaciji tog cilja.

Mišel je, kako je saopšteno, naglasio da Crna Gora mora da ostane na evropskom putu, i zahvalio Milatoviću na njegovom angažmanu da Crna Gora postane prva naredna članica EU.

Posjeta je uslijedila nakon što je Mišel odložio prethodno zakazanu zvaničnu posjetu Crnoj Gori, gdje je, osima sa Milatovićem, trebalo da se sastane sa predsjednikom Vlade Milojkom Spajićem i da govori u crnogorskoj Skupštini.

Tokom posjete Briselu, Mišel i Milatović će imati i radni ručak.

