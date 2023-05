Ministarstvu prosvjete nagrada za unapređenje elektronskog izdavaštva

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo prosvjete je, sa Predstavništvom UNICEF-a u Crnoj Gori, dobilo nagradu na Međunarodnom podgoričkom sajmu knjiga i obrazovanja za unapređenje elektronskog izdavaštva predstavljajući se sa konceptom Digitalna škola, saopšteno je iz tog resora.

Kako se navodi, Digitalna škola je platforma za učenje, nastavu, komunikaciju i saradnju u digitalnom okruženju.

„Ona predstavlja osnovu za kreiranje sigurnog, podržavajućeg, efikasnog i cjelovitog sistema za digitalno obrazovanje“, rekli su iz Ministarstva.

Oni su pojasnili da je Digitalna škola osmišljena da objedini resurse za učenje za djecu i adolescente, roditelje, staratelje, vaspitače, nastavnike i druge profesionalce u obrazovnom sistemu.

„Na njoj se sada može pogledati preko 12 hiljada lekcija, organizovanih u oko hiljadu kurseva iz 20 oblasti“, dodaje se u saoppštenju.

Iz Ministarstva su kazali da su na sajmu organizovali radionice na kojima su učenici, nastavnici i roditelji, osim upoznavanja sa mnogobrojnim digitalnim sadržajima, imali prilike da pogledaju i novokreirani kurs “Uvod u programiranje” koji je privukao najveću pažnju posjetilaca.

Ministarstvo je na sajmu, osim koncept Digitalna škola, predstavilo i Strategiju za digitalizaciju obrazovnog sistema.

