Ministarstvo: Niko ne treba da bude lišen kritike, pa ni državno tužilaštvo

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo pravde saopštilo je da žali zbog današnjeg saopštenja Tužilačkog savjeta (TS) jer smatraju da nijedna organizacija ili pojedinac ne treba da budu lišeni kritike i suda javnosti, a samim tim ni državno tužilaštvo.

TS danas je kazao da javni i medijski istupi političkih subjekata, u kojima se pokušava usmjeriti postupanje Državnog tužilaštva u pojedinačnim slučajevima, predstavljaju eklatantan primjer pritiska na državne tužioce.

Iz Ministarstva su, u reagovanju na to saopštenje, kazali da su nebrojeno puta dali jasnu i konkretnu podršku Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT) i glavnom specijalnom tužiocu ali da to ne znači da su svi državni tužioci i sve strukture u državnotužilačkoj organizaciji jednako uspješne i kvalitetne.

Oni su rekli da sloboda izražavanja podrazumijeva i pravo svih, pa i članova vlade i političara, da iznose svoja mišljenja i stavove po brojnim pitanjima, a samim tim i o radu državnog tužilaštva.

“Uostalom, zar treba da ćutimo ako smo nezadovoljni postupanjem državnog tužilaštva, kao što je prethodni režim ćutao ili još gore podržavao svako postupanje “Katnićevog tužilaštva”?”, pitali su iz Ministarstva.

Oni su i rekli da, ako organ koji treba da goni počinioce najtežih krivičnih djela nije u stanju da se izbori sa kritikom političara, pitaju se kako će se nositi sa drugim vrstama “uticaja na njihov rad”.

Iz Ministarstva kazali da se TS i vršioci dužnosti vrhovnog državnog tužioca nijesu oglašavali kada su dobijali zaslužene pohvale i podršku za njihov rad, ali da su “postali posebno osjetljivi” kad im se uputi dobronamjerna kritika ili poziv da državna tužilaštva treba da rade posao koji od njih očekuju građani ove države.

“Pozivamo zato državnotužilačku organizaciju oličenu u aktuelnoj v.d. VDT-a da energiju za pripremu saopštenja zamijeni komunikacijom sa javnošću na način koji to građani očekuju i da u najhitnijem roku da odgovore na pitanja koja zanimaju najveći dio Crne Gore”, kaže se u saopštenju.

Iz Ministarstva su rekli da željno očekuju takvo saopštenje iako sumnjaju da će ga biti.

“Jer je očigledno veći problem kritika za nerad nego odsustvo aktivnosti”, zaključili su iz Ministarstva.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS