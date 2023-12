Ministarstvo i AmCham zajedničkim projektima jačaju zdravstveni sistem

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo zdravlja i Američka privredna komora (AmCham) u narednom periodu unaprijediće saradnju kako bi zajedničkim projektima ojačali zdravstveni sistem.

To je saopšteno na sastanku ministra zdravlja Vojislava Šimuna i delegacije AmCham koju je predvodila predsjednica Upravnog odbora, Svetlana Vuksanović.

Kako se navodi, zajedničkim projektima zdravstveni sistem biće orjentisan na pacijente i njihove potrebe, kao i na kadrovsko i infrastrukturno jačanje i stvaranje kvalitetnog radnog okruženja, kroz modernizaciju i opremanje zdravstvenih ustanova.

Na sastanku je ocijenjeno da AmCham na partnerskim osnovama sarađuje sa Ministarstvom zdravlja i ostalim vodećim institucijama i lokalnim i međunarodnim organizacijama, sa ciljem da se identifikuju i primjene propisi i najbolje prakse u oblasti zdravstva.

Navodi se da je kroz program „Vladavina dijaloga“, čija je realizacija u toku, intenzivirana saradnja između AmCham-a i crnogorskih institucija u domenu sveukupnog jačanja javnog zdravlja, unapređenja politika i mjera za obezbjeđivanje kvaliteta, bezbjednosti i efikasnosti ljekova, kao i na polju modernizacije zdravstva.

„Kao dva strateška pravca razvoja definisani su digitalna transformacija zdravstvenog sistema i dostupnost inovativnih ljekova u Crnoj Gori“, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, sagovornici su se saglasili da ima više oblasti za saradnju, u prvom redu ekspertska i finansijska pomoć u oblasti farmakoekonomike, prevenicije bolesti koje najviše opretećuju populaciju, kao što su hronične nezarazne bolesti, kontrole kvaliteta, akreditacije, nabavke savremene medicinske opreme i drugim.

Navodi se da su se predstavnici AmCham upoznali Šimuna da njihov Komitet za zdravlje trenutno radi na sveobuhvatnom projektu pripreme izvještaja o procjeni zdravstvenog i farmaceutskog tržišta u Crnoj Gori.

Izvještaj se, kako se dodaje, bazira na uporednoj analizi među referentnim zemljama, koje uključuju Crnu Goru, Sloveniju, Italiju, Rumuniju, Srbiju i Bosnu i Hercegovinu.

Glavni cilj tog istraživanja je, kako se navodi, da se identifikuju i definišu ključna područja razvoja za Crnu Goru u sektoru zdravstva.

