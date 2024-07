Milović tražio da se raspravlja o predlogu za skraćenje mandata Skupštini

Podgorica, (MINA) – Ministar pravde Andrej Milović zatražio je od premijera Milojka Spajića da u dnevni red prve naredne sjednice Vlade, kao posebnu tačku, uvrsti raspravu o predlogu izvršne vlasti za skraćenje mandata Skupštini.

Milović je u izlaganju na današnjoj sjednici Vlade, koje je objavila Antena M, naveo da mu je bilo zadovoljstvo što je bio član 44. Vlade i rukovodilac Ministarstva pravde u vrijeme kada je dobijen pozitivan Izvještaj o procjeni ispunjenosti privremenih mjerila (IBAR).

„Urađen je veliki posao u poglavljima 23 i 24, pogotovu od strane ministarstava pravde, kulture i unuštrašnjih poslova, Sekretarijata za zakonodavstvo, skupštinskih odbora i poslanika, kao i od Ministarstva evropskih poslova i glavnog pregovarača“, kazao je Milović.

On je poručio da ne treba zaboraviti i rad drugih ministarstava koja su pomogla da procesi idu naprijed i u korak sa resorima koji su iznijeli cjelokupan proces.

„Međutim, predsjedniče Vlade, umjesto da IBAR i evropski put budu državni interes svih segmenata društva, on je pretvoren u partijsku promociju vas i ministara iz reda Pokreta Evropa sad (PES)“, naveo je Milović.

On je ocijenio da je partijskom aktivacijom unižena pozicija glavnog pregovarača, i to na lokalnim izborima „iz kojih je izašao sa izbornim fijaskom“.

Milović je kazao da je Spajić time pokazao nedovoljan stepen državničkog odnosa prema Vladi koju vodi i državi kojoj služi.

„A da i ne govorim, da ste glavnog pregovarača i lokomotivu na evropskom putu, sveli na nivo odbornika“, naveo je Milović.

On je kazao da je Spajića u maju iz Amerike upozorio da je najavljena Rezolucija o Jasenovcu brzoplet i antidržavni potez, zbog kog Crna Gora može samo da trpi posljedice, ali ne i koristi.

Milović je rekao da je tada, kao i mnogo puta do sada, od Spajićevog okruženja optužen da radi protiv PES-a.

On je dodao da je na kraju i Spajić u intervjuu za Politiko potvrdio ispravnost tih upozorenja od prije mjesec i po.

„Nažalost, otišli ste putem kojim se nije smjelo ići, putem da se svima obećava sve, da se svima govori ono što žele da čuju“, naveo je Milović.

Prema njegovim riječima, jeftina politička trgovina sada počinje skupo da košta Crnu Goru i njene građane.

„Taman kada smo dobili IBAR mi smo stali, jer ste sve to sada stopirali tom bespotrebnom rezolucijom koja je, kako mi napisa visoki funkcioner PES-a, trebala jednom vašem političkom partneru kao kiseonik nakon rezolucije o Srebrenici, a drugi je ucijenio vas i PES padom Vlade“, kazao je Milović, obraćajući se Spajiću.

Milović je rekao da Spajićevu trgovinu foteljama plaća Crna Gora i njen evropski put.

On je naveo da je Evropski savjet izbrisao pohvalne djelove iz teksta zaključka koji se odnose na Crnu Goru, da Hrvatska kao članica EU sprema mjere protiv Crne Gore, a da se ostale članice spremaju na evropsku solidarnost sa njom.

„Što je najbolje pokazala i vaša sinoćna proslava dobijanja IBAR-a, gdje je bilo svega par ambasadora, a ostalo su bili zamjenici i niži diplomatski redovi“, kazao je Milović.

Prema njegovim riječima, Crna Gora je jasno stavljena u režim tihe izolacije.

Milović je podsjetio da, prema svim istraživanjima, evropske integracije podržava od 70 do 80 odsto građana Crne Gore.

„Njih ne interesuju rezolucije i je li neko ucijenio vas padom Vlade ili nekome treba politički kiseonik“, naveo je Milović.

On je kazao da Crnu Goru ne smije da vodi ucijenjeni čovjek, niti ucijenjena partija, niti dvije nesinhronizovane politike, jedna u parlamentu, druga u Vladi.

„Nije ni legitimno, a ni državnički, da dok Vlada ili bar dio nje koji je donio IBAR, pjeva šilerovu Odu radosti u Betovenovoj izvedbi, parlamentarna većina svira vojnu muziku iz nekih mračnih vremena, za koja smo ubjeđivali građane da su za nama“, rekao je Milović.

Građanima su, kako je kazao, obećali Evropu sad 2, pravdu, treći put, ekonomiju i standard.

„Ne sjećam se, a vi me podsjetite, da smo im obećali rezolucije kao plod ucjena, sabore, narušavanje dobrosusjedskih odnosa, protestne note i izolaciju“, naveo je Milović.

On je rekao da, kao pravnik, advokat, a sada i ministar pravde, koji obavlja tu odgovornu funkciju na kojoj su nekada bili Valtazar Bogišić, Božo Petrović, Lazar Tomanović i drugi, ima posebnu obavezu da da pravni lijek za stanje u kom se Crna Gora nalazi i put kojim je krenula.

„Predsjedniče Vlade, tražim da uvrstite u dnevni red prve naredne sjednice, kao posebnu tačku, raspravu o predlogu Vlade Skupštini za skraćenje mandata Skupštine, kako bi umjesto sadašnje manjinske vlade preko vanrednih parlamentarnih izbora došli do neupitno evropske, stabilne i pouzdane vlade i parlamentarne većine koja je nesporno evropska i državotvorna“, naveo je Milović.

