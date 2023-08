Milović: Svima jasno da učešće ZBCG u vlasti nije nikakvo očuvanje izborne volje

Podgorica, (MINA) – Funkcioner Pokreta Evropa sad (PES) Andrej Milović kazao je da je svima jasno da učešće koalicije Za budućnost Crne Gore (ZBCG) u vlasti nije nikakvo očuvanje izborne volje.

On je ocijenio da su večerašnje protestne autokolone doživjele potpuni fijasko.

“Potpuni fijasko nečeg što zovu “Odbrana izborne volje”, jer građane ne mogu da varaju oni koji su srušili izbornu volju od 30. avgusta i podržavali Dritanovu i DPS vladu sa manjinama (plus Ranko i Raško) i oni koji se pozivaju na očuvanje “Amfilohijevog zavjeta””, naveo je Milović na Tviteru.

On je rekao da je poznato da je svaki Amfilohijev potez bio usmjeren protiv lidera nekadašnjeg Demokratskog fronta.

“Od toga da ih je uklonio iz prvih redova litija, stavio na začelje poslaničke liste, do sprečavanja ulaska u vladu, a oni ga tada psovali i vrijeđali”, naveo je Milović.

Koaliciju ZBCG je, kako je kazao, glasalo 44 hiljade birača, odnosno 14,7 odsto.

On je dodao da je to otprilike 20 odsto od ukupnog broja punoljetnih Srba, odnosno da svaki peti Srbin u Crnoj Gori glasa koaliciju ZBCG.

„Da i ne govorim da je njih glasao svaki sedmi izašli birač, a svaki trinaesti punoljetni birač u Crnoj Gori“, naveo je Milović.

Prema njegovim riječima, svima je jasno da učešće koalicije ZBCG u vlasti nije nikakvo očuvanje izborne volje, niti su oni ekskluzivni zastupnici Srba u Crnoj Gori.

„Pružili smo im ruku, iako nas evo godinu satanizuju i vulgarno napadaju, nas, porodice, montiraju, kleveću. Na ponudu su odgovorili višenedeljnim ismijavanjima i napadima. Sada krivce tražite među vama, a ne među nama“, naveo je Milović.

