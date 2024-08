Milović: Spajić krije mnoge stvari od PES-a

Podgorica, (MINA) – Premijer Milojko Spajić krije mnoge stvari od Pokreta Evropa sad (PES) i ima mnogo neprijatelja u partiji, kazao je nosilac Podgoričke liste i bivši ministar pravde, Andrej Milović.

On je na konferenciji za novinare na kojoj je predstavljen program Podgoričke liste, odgovarajući na pitanje novinara zašto se dok je bio član PES-a nije oglašavao povodom navodnog finansiranja Džordža Kotrela, rekao da se suština pominjanja Kotrela ne odnosi na PES, nego na Spajića.

„Oni sami ne znaju šta on radi. Mnoge stvari je krio od partije i danas krije. Mnoge stvari sam saznao u prethodnom periodu, pogotovo jer je on stvorio veliki broj neprijatelja u samoj partiji”, naveo je Milović.

Kako je kazao, ti ljudi mu šalju poruke i dostavljaju materijale kad nešto saznaju.

Milović je rekao da je Spajić izdao njega, PES i sve građane kojima su nudili politiku trećeg puta.

„Nijesam izdao ja njega, nažalost je to uradio on. On je od PES-a napravio privezak partiju Andrije Mandića. Spajić je privezak Mandića, ja sam izvorni PES, ja sam ostao na onim linijama kao i većina članova PES-a, da budemo politika trećeg puta“, naveo je Milović.

On je naglasio da bi, da je htio da ćuti, mogao ostati ministar pravde.

„Neke stvari nijesam znao, ali Spajić je napravio neprijatelje u svom najbližem okruženju, koji mi pomažu da složim puzlu“, rekao je Milović.

On je kazao da se ne ljuti na ljude iz PES-a, jer su, kako je naveo, u istoj zabludi u vezi Spajića u kojoj je bio i on.

Upitan da li se u vezi tih informacija obraćao nadležnim organima, Milović je rekao da je tamo gdje treba rekao “ponešto”.

“Stvari idu svojim tokom i one će imati vjerovatno epilog kada dođe do smjene vlasti, koja će se jednog dana desiti, to je neminovno, pobijedili smo Demokratsku partiju socijalista, a ne Spajića i Vasilija Čarapića”, naveo je Milović.

On je rekao da Kotrela nikada nije upoznao.

„Skoro sam saznao ko je ekipa koja je radila onu neuspješnu predsjedničku kampanju. A onda su mi insajderi, neprijatelji koje Spajić stvara svakodnevno, objasnili i pokazali određene dokaze i famozni sastanak od Buke do jahte na primorju“, naveo je Milović.

On je dodao da je branio Spajića za stvari za koje vjeruje da nije kriv, kao što je afera Do Kvon.

“Tvrdim da je, što se tiče ulaska Do Kvona u Crnu Goru i dijela koji se tiče parlamentarnih izbora, namještena afera”, rekao je Milović.

On je istakao da nikada neće izgovoriti neistinu za Spajića jer mu je sada politički protivnik.

“Ono za šta ga neću braniti su njegove veze sa Do Kvonom za vrijeme investitorskog perioda i gledanja u Beogradu, gdje ga je BIA snimila 5. novembra 2022. godine da ulazi kod njega u vilu, dok je bio tražena osoba, i da li sa ga tada snimili i da li je zbog toga ucijenjen čovjek, to neka vide oni”, rekao je Milović.

On je kazao da mu pojedini ljudi iz PES-a govore “da će Spajić, kada je njega prodao, svakoga da proda i izda”.

Milović je naveo da je Spajić to uradio i doskorašnjim ministrima vanjskih poslova i energetike i rudarstva, Filipu Ivanoviću i Saši Mujoviću.

Spajić, prema riječima Milovića, donosi odluke na Glavni odbor PES-a koje treba da se glasaju, kao i Predsjedništvu.

“On i njegov šef kabineta znaju dosta toga, vjerujem da će oni biti paket, ne znam oće li biti organizovana kriminalna grupa jer trebaju tri člana, ali ima dosta materijala za njih dvojicu i tek će biti”, naveo je Milović.

