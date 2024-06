Milović: Neosnovane optužbe da se vraćaju norme koje favorizuju kriminal

Podgorica, (MINA) – Optužbe da se predloženim izmjenama zakona vraćaju norme koje favorizuju organizovani kriminal, dio su neuspješne političke kampanje i potpuno su neosnovane, kazao je ministar pravde Andrej Milović.

Poslanik URA-e Filip Adžić ocijenio je da je cilj premijera Milojka Spajića i Milovića da novim zakonom o državnom tužilaštvu tužilački sistem vrate na “fabrička podešavanja“ i „da mafiji daju vjetar u leđa da kroz institucije sistema ponovo pokuša uticati na rad organa koji se bore protiv organizovanog kriminala”.

Milović je na društvenoj mreži X naveo da je svaki predlog zakona u okviru seta zakona potrebnih za dobijanje Izvještaja o procjeni ispunjenosti privremenih mjerila rađen u saradnji sa Evropskom i Venecijanskom komisijom, ekspertima Savjeta Evrope, Specijalnim državnim tužilaštvom i drugim organima.

“Predložena rješenja prošla su kroz rigorozan proces revizije i odobrenja od relevantnih međunarodnih institucija, osiguravajući da su u potpunosti usklađeni sa najboljim praksama i standardima Evropske unije”, istakao je Milović .

Kako je dodao, predložena rješenja su kao takva dobila zeleno svjetlo od Evropske komisije (EK) da mogu na usvajanje u Skupštinu.

“Optužbe da se vraćaju norme koje favorizuju organizovani kriminal su dio neuspješne političke kampanje i kao takve potpuno neosnovane, a dolaze od onih za koje EK jasno govori da su skrenuli državu sa evropskog puta i bavili se jeftinim populizmom, bez vidljivih rezultata”, kazao je Milović.

