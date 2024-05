Milović: Katnić odbio da bude smješten u KCCG

Podgorica, (MINA) – Bivši glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić odbio je da bude smješten u Kliničkom centru Crne Gore (KCCG), kazao je ministar pravde Andrej Milović.

On je na sjednici Skupštine rekao da se, nažalost, to pitanje jako zloupotrebljava i politizuje.

„Kada je u pitanju Katnić, prema njemu se preduzimaju sve potrebne mjere, kao prema svima drugima“, naveo je Milović, dodajući da ovo nije prvi put da se dešava da neko u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS) štrajkuje glađu i žeđu.

On je kazao da je u svakodnevnoj komunikaciji sa direktorom UIKS-a.

„Katnić je više puta vođen u KCCG, odbio je da bude smješten u KCCG“, rekao je Milović.

On je naveo da moraju poštovati Maltešku deklaraciju, dodajući da Katnić ima pravo da štrajkuje glađu i da, sve dok je u svijesti, nemaju pravo da ga smjeste u bolnicu.

„Iako sam se ja lično interesovao, da mu omogućimo da bude smješten u apartmanu u KCCG, on je odbio lično pred svjedocima to, i potpisao je da odbija“, kazao je Milović.

Prema njegovim riječima, Katnić je dobio sve što je u mogućnosti sistema i „sve ovo što on radi, radi isključivo na svoju ruku“.

„I šta god se Katniću desi, dešava mu se samo na njegovu ruku, zato što je on dobio tretman čak možda bolji od svih ostalih, upravo jer ima 71 godinu i zbog situacije u kojoj se nalazi“, dodao je Milović.

Katnić, kako je kazao, mora da se ponaša kao svi drugi pritvorenici, i što važi za sve, važi za Ktanića.

„Ukoliko se nešto desi Katniću, isključiva odgovornost je na njemu i on je to potpisao i svjestan je toga“, naveo je Milović.

Poslanik Demokratske partije socijalista Oskar Huter pozvao je Viši sud i UIKS da javnosti saopšte kakvo je stanje Katnića i koje su mjere preduzete u cilju zaštite njegovog zdravlja i života.

Na sceni je, kako je kazao, nedopustivo netransparentan odnos institucija, i to ne smije da se dozvoli.

Huter je pitao čija će biti odgovornost ako Katnić umre u zatvoru.

„Ukoliko se desi da Katnić premine u zatvoru, a neko nije procijenio situaciju kao ozbiljnu, želimo da znamo ko je ta osoba koja se nalazi na čelu institucionalnog galimatijasa iza kojeg se skriva veoma konkretna odgovornost“, naveo je Huter.

Predsjednik Skupštine Andrija Mandić, pozvao je Vrhovno državno tužilaštvo (VDT) i Glavno specijalno tužilaštvo (GST) da se povede računa o zdravlju Katnića.

On je rekao da je ovo Crna Gora u kojoj ne živi mnogo ljudi, kao i da se svi međusobno znaju.

„Moramo da čuvamo jedni druge. Policija, UIKS, VDT i GST treba da povedu maksimalno računa o zdravlju Katnića. Niko nema pravo da dovede drugog čovjeka da izgubi život“, poručio je Mandić.

