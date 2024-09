Milović: Informaciju o planiranom hapšenju Spajića dobili od Milića

Podgorica, (MINA) – Bivši ministar pravde i nekadašnji funkcioner Pokreta Evropa sad (PES) Andrej Milović kazao je da su informacije o planiranom hapšenju premijera Milojka Spajića, uoči parlamentarnih izbora prošle godine, dobili od direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) Borisa Milića.

Milović je, u emisiji “Minula neđelja” na A plus televiziji, rekao da je Milić informisao Spajića da mu šef Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO) Predrag Šuković i tadašnji premijer Dritan Abazović “dogovaraju hapšenje”.

“Mi smo informaciju da šef SPO-a i Abazović dogovaraju hapšenje Spajića upravo dobili od direktora ANB-a i njegovih ljudi, koji je nas konstantno informisao”, rekao je Milović, prenosi A plus portal.

Prema njegovim riječima, zbog toga je narušen odnos između Milića i generalnog inspektora Artana Kurtija.

Milović je naveo da su u, kako je naveo, montiranoj aferi Do Kvon učestvovali Šuković i Abazović, a cilj je bilo hapšenje Spajića.

Odgovarajući na pitanje šta je dovelo do toga da on, Spajić i predsjednik države Jakov Milatović odu na tri različite strane, Milović je kazao da je “služba državne bezbjednosti razbila PES”.

“Razbila nas je služba. Služba državne bezbjednosti koja je penetrirala u PES”, rekao je Milović.

Na pitanje koje su to strane službe imale upliv u razbijanje PES-a, on je odgovorio da su to “one službe koje imaju penetraciju u našoj službi od 30. avgusta, odnosno 4. decembra 2020. godine”.

