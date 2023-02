Milović: DIK traži novih 8.100 potpisa za kandidaturu Milatovića

Podgorica, (MINA) – Državna izborna komisija (DIK) traži novih 8.100 potpisa za kandidaturu zamjenika predsjednika Pokreta Evropa sad (PES) Jakova Milatovića za predsjedničke izbore, kazao je funkcioner te stranke Andrej Milović.

On je na Tviteru /Twitter/ naveo da DIK ne dozvoljava potpise građana koji su podržali kandidaturu lidera PES-a Milojka Spajića.

“Iako predložena kandidatura ispred PES-a nije utvrđena i trenutno ne postoji ni kandidat, ni potpisi“, dodao je Milović.

On je pozvao sve članove i simpatizere koji do sada nijesu dali podršku nekom od kandidata, računajući i kandidata PES-a, da im, kako je naveo, pomognu da isprave nepravdu.

Milović je objavio spisak lokacija u Podgorici i drugim gradovima gdje građani mogu dati potpise podrške Milatoviću.

„Neka sudi narod, a ne DIK“, poručio je Milović.

DIK ranije nije utvrdio kandidaturu Spajića za predsjednika Crne Gore zbog, kako su naveli u obrazloženju, kontradiktornosti podnesenih isprava.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS