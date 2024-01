Milović: Čamgoz ne može biti izručen, odluka ad akta

Podgorica, (MINA) – Odluka o izručenju turskog državljanina Binalija Čamgoza Turskoj ne može biti promijenjena i ona je ad akta, kazao je ministar pravde Andrej Milović.

Čamgoz je uhapšen u utorak zbog sumnje da je počinio krivično djelo navođenje na ovjeravanje neistinitog sadržaja, a jutros je uz jake mjere obezbjeđenja priveden na saslušanje u Osnovno državno tužilaštvo.

On je prvi put uhapšen polovinom jula 2022. godine u Crnoj Gori, prema potjernici Interpola, i nedavno je napustio zatvor u Spužu.

Turska je tražila njegovo izručenje zbog vođenja krivičnog postupka zbog više krivičnih djela, među kojima su stvaranje kriminalne organizacije i pokušaj ubistva, a Viši sud je u aprilu prošle godine donio rješenje kojim je utvrđeno da su ispunjene zakonske pretpostavke njegovo izručenje.

Milović je iskoristio diskreciono pravo i odbio izručenje Turskoj, navodeći da bi time bila prekršena Evropska konvencija o ljudskim pravima.

On je Televiziji Crne Gore kazao da je odluka donešena u skladu sa zakonom, Ustavom i međunarodnim konvencijama.

“Radi se o osobi o kojoj je vještak medicinske struke jasno kazao šta za njega znači boravak u turskom zatvoru. On ne može biti izručen Turskoj jer sam već donio odluku, i taj predlog je ad akta”, kazao je Milović, prenosi Portal RTCG.

Komentarišući jake mjere obezbjeđenja pod kojima je Čamgoz priveden na saslušanje, Milović je rekao da je očito riječ o procjeni bezbjednosnih institucija.

