Milović: Abazovićev predlog veliko nepoznavanje prava

Podgorica, (MINA) – Predlog premijera Dritana Abazovića da se stavi van snage ukaz aktuelnog predsjednika države o raspuštanju Skupštine i raspisivanju izbora, veliko je nepoznavanje prava i ustavno pravnog sistema Crne Gore, ocijenio je funkcioner Pokreta Evropa sad, Andrej Milović.

On je za Radio Crne Gore kazao da nije potrebno biti pravnik pa znati da je ukaz predsjednika države o raspuštanju Skupštine akt koji je već donešen, koji ima pravnu snagu, svoje pravno djelovanje, izašao je u Službenom listu i Ustavni sud ga nije poništio, niti ga je proglasio neustavnim.

“Tako da novoizabrani predsjednik vrlo teško može povući ukaz, iz razloga što je on već proizveo pravno dejstvo, a sa druge strane nije utvrđeno da se njime krši neka ustavna odredba”, istakao je Milović.

On je, kako prenosi Portal RTCG, kazao da vjeruje da će izbori biti održani 11. juna.

Prema riječima Milovića, to što Skupština zasjeda je u zoni protivustavnosti.

“Sve odluke koje donosi parlament nakon raspuštanja su sporne sa ustavno-pravnog aspekta, i sve te odluke se mogu pobijati pred Ustavnim sudom, jer ih je donio raspušteni parlament”, kazao je Milović.

On je apelovao na poslanike da se suzdrže od donošenja bilo kakvih odluka do izbora novog saziva Skupštine.

